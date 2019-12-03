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В Касимове мужчина за один день украл из супермаркетов 32 банки кофе. Об этом сообщила
Отмечается, что мужчина обокрал три магазина. Он прятал банки под куртку, часть оплачивал на кассе, а после уезжал. Ориентировочно, за один раз он выносил по восемь банок.
Похищенный кофе злоумышленник продавал небольшим продуктовым магазинам.
Полицейские быстро разыскали и задержали 35-летнего жителя Нижегородской области. Ранее он был судим за кражи из магазинов во Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.