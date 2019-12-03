В День юриста Фомин пожелал рязанцам здоровья и новых успехов

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Во вторник, 3 декабря, Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем юриста. Председатель облдумы пожелал им здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в их деятельности.
«Именно от представителей этой профессии зависит верховенство права, защита законных интересов и свобод граждан, а значит, стабильное развитие экономики и социальной сферы, безопасность жизни и здоровья людей, — отметил Фомин. — Рязанские юристы активно поддерживают развитие правовой культуры и опыт оказания бесплатной юридической помощи жителям. Уверен, что ваш добросовестный труд, верность долгу, активная гражданская позиция будут служить интересам граждан и всего общества».
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.