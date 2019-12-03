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В Чите дебоширы перевернули машину Росгвардии. Об этом сообщает портал «
По данным источника издания, росгвардейцы приехали на выезд в кафе, где пьяная компания нарушала порядок. Когда силовики зашли в помещение, часть посетителей вышли на улицу и перевернули припаркованную у входа служебную машину.
Сотрудники Росгвардии задержали одиннадцать человек. Их доставили в полицию.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.