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16:07, 3 декабря 2019 209
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В центре Рязани появится новое здание областной прокуратуры с тренажерным залом

В центре Рязани появится новое здание областной прокуратуры с тренажерным залом

Фото: Pixabay.com

В центре Рязани в 2021 году появится новое здание областной прокуратуры с тренажерным залом. Тендер на строительство административного здания опубликовали на сайте госзакупок.

Работы оценили в 120 миллионов рублей, которые выделят из федерального бюджета. На улице Горького планируют возведение трехэтажного здания с цоколем, из которого сделают проход к уже существующему помещению.

В подвале разместят архив, тренажерный зал, зал силовых тренировок, душевые и технические помещения.

На первом этаже расположится гардероб, комната психологической разгрузки, канцелярия, приемная, кабинеты, конференц-зал, обеденный зал буфета гаражный бокс, теплогенераторная.

На втором этаже появятся кабинеты, переход в основное здание, канцелярия, архив, на верхнем этаже — кабинеты и зал коллегии.

Строительство намерены завершить в декабре 2021 года.


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