В центре Рязани появится новое здание областной прокуратуры с тренажерным залом

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Фото: Pixabay.com
В центре Рязани в 2021 году появится новое здание областной прокуратуры с тренажерным залом. Тендер на строительство административного здания опубликовали на сайте госзакупок.
Работы
В подвале разместят архив, тренажерный зал, зал силовых тренировок, душевые и технические помещения.
На первом этаже расположится гардероб, комната психологической разгрузки, канцелярия, приемная, кабинеты, конференц-зал, обеденный зал буфета гаражный бокс, теплогенераторная.
На втором этаже появятся кабинеты, переход в основное здание, канцелярия, архив, на верхнем этаже — кабинеты и зал коллегии.
Строительство намерены завершить в декабре 2021 года.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.