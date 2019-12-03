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Утром во вторник, 3 декабря, в Борках отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет на улицах:
Кроме того, к 17:00 воду дадут в доме 5 по улице Телевизионной. В доме 9 по улице Космонавтов не будет до окончания работ.
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