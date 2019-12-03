«Сбербанк» запустил проект #ЯЭТОМОГУ для людей с инвалидностью

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В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, «Сбербанк» запустил проект
Сегодня в качестве экспертов с банком сотрудничают незрячие и неслышащие люди, те, кто передвигается на инвалидных колясках и имеет другие нарушения здоровья. Их экспертиза помогает разрабатывать и адаптировать продукты «Сбербанка» для людей с особенными потребностями.
В пресс-службе «Сбербанка» рассказали, что на текущий момент клиентами банка являются миллионы людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также ментальными нарушениями. За прошедшие три года с момента создания направления «Особенный банк» продукты и услуги «Сбербанка» стали для них более доступными.
«Мы убеждены, что сервисы и продукты банка должны изначально проектироваться так, чтобы ими было удобно пользоваться всем, в том числе людям с инвалидностью и представителям старшего поколения. Каждый человек должен иметь возможность зайти в любой офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без каких-либо ограничений. Чтобы сделать эту мечту реальностью, мы привлекаем экспертов с инвалидностью, которые помогают нашим разработчикам в адаптации продуктов и сервисов и тестируют их. Проект
Так, для людей с нарушениями слуха в банке появился сервис сурдоперевода: сотрудник офиса в любой момент может организовать видеозвонок с сурдопереводчиком, чтобы клиент мог получить ответ на вопрос на жестовом языке.
Система интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» адаптирована для программ экранного доступа — как в веб-версии, так и в мобильных приложениях для iOS и Android (с помощью программ VoiceOver или TalkBack). Сегодня уже около восьми тысяч незрячих активно пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» в своих смартфонах.
Экраны банкоматов «Сбербанка» настроены так, чтобы слабовидящие клиенты могли пользоваться ими без затруднений: шрифты, цветовая гамма и контрастность адаптированы. 23 тысячи банкоматов доступны для максимально комфортного использования незрячими: имеется гнездо для наушников и полностью озвученные операции запроса баланса и снятия наличных.
Почти половина офисов банка адаптирована для клиентов, передвигающихся на инвалидной коляске. Их адреса размещены на
Проанализировав имеющийся опыт в области адаптации, «Сбербанк» выпустил
В сентябре в банке состоялась внутренняя оценка качества обслуживания особенных клиентов: опросили 4225 клиентов с инвалидностью, их сопровождающих и доверенных лиц по всей стране. Участники опроса оценили комфорт посещения отделений на 9,22 балла из 10. Такой опрос станет ежегодным инструментом для замера удовлетворенности посещением офиса, работой сотрудников и уровнем инклюзивной культуры.
Подробнее о сервисах банка для людей с инвалидностью — на
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.