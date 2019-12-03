Рязанский приборный завод победил в конкурсе Программы «100 лучших товаров России»

Продукция Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») и филиала предприятия — Касимовского приборного завода — вошла в число лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Дипломом лауреата отметили цифровой портативный тонометр ТГДц-01 из серии приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД), выпускаемых АО «ГРПЗ» под торговой маркой diathera.

ТГДц-01 предназначен для измерения истинного ВГД у взрослых и детей без применения анестезии. Процедура производится через веко без контакта с роговицей глаза, она проста, безболезненна, занимает несколько секунд и исключает риск занесения инфекции.

Портативность и автономный источник питания позволяют использовать тонометры в разнообразных ситуациях: у постели больного, в кабинете неотложной медицинской помощи, при массовом обследовании населения.

Высокая эффективность применения приборов подтверждена в ходе клинических испытаний в ведущих офтальмологических клиниках России.

Автоматический паровой стерилизатор ВКа-75 ПЗ, выпускаемый Касимовским приборным заводом, — еще один лауреат конкурса «100 лучших товаров России». Он стерилизует водяным насыщенным паром изделия медицинского назначения из металла, стекла, резины, пластмассы, а также перевязочные и лигатурные шовные материалы, текстиль.

Процесс обработки полностью автоматизирован, микропроцессорное управление осуществляет постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. Предварительное вакуумирование обеспечивает эффективное удаление воздуха из камеры, а следовательно, и максимальное насыщение паром и его проникновение внутрь изделий сложной формы и текстуры.

Магнитотерапевтический аппарат АМТО-01 разработки и производства АО «ГРПЗ», получивший диплом конкурса, применяется для лечения глазных заболеваний и травм. Низкочастотное магнитное поле воздействует на глаза и прилегающие зоны, повышая биологическую активность клеток. Использование аппарата ускоряет процесс выздоровления, улучшает остроту зрения, расширяет поле зрения, снимает отечность роговицы.

В числе дипломантов конкурса — инверторное сварочное оборудование АО «ГРПЗ» серии «Форсаж». Компактные сварочные аппараты «Форсаж-200» предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами на производстве и в быту. Они высокопроизводительны, мобильны, имеют широкий набор функций и просты в управлении. На базе этих аппаратов разработана модель «Форсаж-200М» для использования в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ.

Государственный Рязанский приборный завод и его Касимовский филиал принимают участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» на протяжении многих лет. Изделия предприятий неоднократно становились лауреатами и дипломантами конкурса.

«Конкурентоспособность, стабильный рост продаж нашей продукции на внутреннем и внешнем рынках, — результат последовательной работы по изучению потребительского спроса, постоянного улучшения системы менеджмента качества и внедрения новых стандартов в практику», — отметил заместитель генерального директора АО «ГРПЗ» — директор Касимовского приборного завода Валерий Караваев.

Вручение наград прошло в рамках ежегодной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Всемирному дню стандартов. Организатором мероприятия выступили правительство Рязанской области и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Рязанской области.