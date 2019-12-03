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Фото: Pixabay.com
Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов. Об этом
С сентября 2017 года по март 2018 года женщина, работающая с грузоперевозками, не предоставляла декларации и не платила налоги. Ее долг составил 996 тысяч рублей.
На предпринимательницу завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Во время следствия она выплатила долг и пени. Ранее женщина подобных преступлений не совершала. В связи с этим дело в отношении нее закрыли.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.