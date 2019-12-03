Рязанцы простились со священником, умершим после скандала из-за нарушения ПДД

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 3 декабря, жители Рязанской области простились с иеромонахом Сергием (Маркиным), который
Чин отпевания совершил игумен монастыря Андрей (Крехов), священнослужители Старожиловского благочиния, представители других церквей.
Иеромонаха похоронили возле Никольского храма.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.