Рязанцы определились с вариантами благоустройства городских парков

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В понедельник, 2 декабря, комиссия по проекту «Формирование комфортной городской среды» обсудила результаты голосования, в рамках которого рязанцы
Горожане определились с будущим видом «Наташкиного» парка, Сквера Скобелева, Севастопольской аллеи и Комсомольского парка. Участниками опроса стали около 54 400 человек.
В соответствии с выбранными эскизами разработают проектно-сметную документацию.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.