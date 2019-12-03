После аварии под Воронежем полиция возбудила уголовное дело

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
После аварии с автобусом MAN в Богучарском районе Воронежской области полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщила
Дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
По версии следствия, во вторник, 3 декабря, в 12:30 на 763 км автодороги М-4 «Дон» 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось.
В ДТП пострадали 17 человек, в том числе три несовершеннолетних в возрасте 13, 15 и 17 лет.
Погибших нет. Информация о степени вреда здоровью пострадавших уточняется.
Напомним, в ДТП
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом из-за сделанного ему замечания
|
cледующая новость →«Вы все должны это попробовать». Рита Дакота похвалила рязанский десерт калинник
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.