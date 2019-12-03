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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 2 декабря, около рязанской ОКБ сбили восьмилетнего мальчика. Об этом
Примерно в 13:20 у дома №5-а на улице Интернациональной Mitsubishi Lancer сбил мальчика на «зебре». По предварительной информации, ребенок переходил дорогу по регулируемому переходу на «красный».
Школьника госпитализировали.
За рулем машины была 41-летняя рязанка.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.