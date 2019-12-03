Нового бизнес-омбудсмена утвердит заксобрание Владимирской области. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности.

Дмитрий Третьяков закончил исполнять свои обязанности 8 октября, но преемника так и не выбрали. В этот раз процедура назначения бизнес-омбудсмена будет проходить по новым правилам, решили депутаты, принявшие изменения в соответствующий закон.

Новый порядок предполагает окончательное утверждение бизенс-омбудсмена постановлением заксобрания Владимирской области. Сама процедура станет более открытой и демократичной, максимально учитывающей мнение предпринимательского сообщества.

Согласно документу, кандидатуры на должность уполномоченного вносятся в заксобрание за 80 дней до дня окончания срока полномочий действующего омбудсмена, а в случае досрочного освобождения от обязанностей — в течение 30 дней после сложения полномочий на официальном сайте заксобрания публикуется уведомление о начале сбора предложений о кандидатурах.

Далее есть 20 дней на то, чтобы определиться с кандидатами. Внести свои предложения могут губернатор, заксобрание или его фракции, общественные объединения предпринимателей, зарегистрированные на территории Владимирской области.

Затем претендентов обсуждают на заседании профильного комитета заксобрания, определяются с лидером и отправляют его кандидатуру на согласование в федеральный аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. Получив положительное заключение там, омбудсмена утверждают на заседании ЗС общим голосованием депутатов. В случае, если на каком-то из этапов кандидатура не получит одобрения, вся процедура запускается сначала. Одно и то же лицо нельзя предлагать более двух раз. Также нельзя занимать должность бизнес-омбудсмена свыше двух сроков подряд.

Автор документа, председатель комитета по промышленности Алексей Русаковский подчеркнул, что закон пока не подписан губернатором, а значит, не вступил в силу. Однако депутат не сомневается, что в срок до 10 декабря виза будет получена.

Поэтому Алексей Русаковский счел возможным пригласить первых трех претендентов, которых предлагают предприниматели. Это председатель регионального отделения ОПОРА России Екатерина Краскина, заместитель директора юридической компании «Сегмент» Алла Матюшкина и исполнительный директор АНО «Цент содействия налогоплательщикам» Сергей Кучер.

В обсуждении участвовали не только депутаты, но представители предпринимательских объединений (ТПП Владимирской области, «Деловая Россия») а также врио первого вице-губернатора Максим Бруснецов. Пока никакого голосования в комитете не проводилось, так как формально закон еще не утвержден. У всех заинтересованных сторон еще есть время внести свои кандидатуры и представить их на следующих заседаниях комитета.