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На губернаторском балу в Воронеже споет Алексей Чумаков. Выступление артиста обойдется области в 1,3 млн рублей, пишут «
Бал пройдет в большом зале областного правительства 13 января. Чумаков будет петь час.
Ведущими станут актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. За работу им заплатят 889 тысяч рублей.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.