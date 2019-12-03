Мороз и снег. Прогноз погоды в Воронежской области на среду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Воронежской области в среду, 4 декабря, ожидается морозная и снежная погода,
Средняя температура воздуха составит около -4,-9 градусов — ночью, и в районе 0,-5 градусов — днем.
Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7 — 12 м/с.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Вы все должны это попробовать». Рита Дакота похвалила рязанский десерт калинник
|
cледующая новость →Рязанскую фигуристку Трусову номинировали на премию ISU
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.