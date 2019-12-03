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20:09, 3 декабря 2019 86
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Мэрия сообщила, когда в Воронеже начнут работать елочные базары

Мэрия сообщила, когда в Воронеже начнут работать елочные базары

Елочные базары начнут работать в Воронеже 16 декабря. Об этом сообщил портал «МОЕ! Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Всего в городе будут работать 126 официальных точек по продаже елок: 27 в Железнодорожном районе, 46 — в Коминтерновском, в Левобережном районе продавать новогодние деревья будут в 22 местах, в Ленинском — в 17-ти, также 8 точек откроют в Советском районе и еще 6 — в Центральном.

Базары будут работать до 31 декабря.

С 17 декабря будут проходить проверки по незаконных продавцов. Владельцы елочных базаров должны будут установить на точках ограждение и освещение и использовать яркое новогоднее оформление.


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