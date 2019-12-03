Мэрия сообщила, когда в Воронеже начнут работать елочные базары

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Елочные базары начнут работать в Воронеже 16 декабря. Об этом сообщил портал «
Всего в городе будут работать 126 официальных точек по продаже елок: 27 в Железнодорожном районе, 46 — в Коминтерновском, в Левобережном районе продавать новогодние деревья будут в 22 местах, в Ленинском — в 17-ти, также 8 точек откроют в Советском районе и еще 6 — в Центральном.
Базары будут работать до 31 декабря.
С 17 декабря будут проходить проверки по незаконных продавцов. Владельцы елочных базаров должны будут установить на точках ограждение и освещение и использовать яркое новогоднее оформление.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.