ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

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С 1 октября 2020 года водители перестанут сдавать «площадку», передает
Ведомство готовит несколько новых нормативно-правовых актов и один из них касается процедуры проверки знаний и навыков.
«Основное — это то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C, D», — сказал Гиляков на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.
По его словам, документ уже находится в правительстве и готовится к подписанию.В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии «площадки» и «города».
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.