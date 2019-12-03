Эксперты выяснили, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол

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Эксперты выяснили, что россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на
По данным исследования, самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян — фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%).
Данные компании показывают рост спроса на такие продукты в последнюю неделю месяца, а пик продаж приходится на 24-28 декабря.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.