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Двоих рязанцев осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщила
Инцидент произошел 11 июля 2019 года на площади Театральной. Примерно в 14:30 полицейский потребовал, чтобы пьяные мужчины прекратили нарушать общественный порядок. В ответ нарушители набросились на него.
В отношении рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК. Они признали свою вину и раскаялись.
Мужчин приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.