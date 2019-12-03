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Фото: Администрация Рязани
Дороги и тротуары Рязани начали обрабатывать противогололедной смесью. Об этом сообщил
Дирекция благоустройства израсходовала порядка семи тонн подготовленного реагента и около 350 кубических метров пескосоляной смеси.
В ночь на вторник, 3 декабря, в городе работали 27 пескоразбрасывателей, два погрузчика и один бульдозер. Для вывоза снега с улиц задействовали 20 машин.
Пешеходные зоны от наледи очистили на улицах Васильевская, Новоселов, Песоченская, Шереметьевская, Зубковой, Новая, Большая, Советской Армии, Касимовское шоссе, Циолковского, Есенина, Тимуровцев.
Кроме того, работы провели в поселке Карцево, на Восточной окружной дороге, мост на улице Маяковского, мост на улице Горького, Горбатый мост, мост на улице Солнечная, путепровод на Северной окружной дороге, путепровод Приокский, мост через реку Павловка (Московское шоссе).
Днем сотрудники начали очищать снег на остановках общественного транспорта, в парках и скверах.
«Посыпку автомобильных дорог города противогололедной смесью продолжат в круглосуточном режиме», — отметили в мэрии.
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