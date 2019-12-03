Доходы бюджета Воронежа на 2020 год запланировали в 20 млрд 257 млн рублей

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В гордуме Воронежка прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщили «
Основные параметры бюджета на 2020 год:
По словам и.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики Елены Муромцевой, собственные доходы бюджета в 2020 году составят 9,5 млрд рублей.
Чиновники отметили, что при планировании бюджета заложили увеличение ассигнований на зарплаты бюджетников, индексацию расходов на оплату коммунальных услуг из-за повышения цен. Также запланировали реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, переселение людей из аварийных домов и другое.
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