Для воронежцев открыли горячую линию по качеству новогодних подарков

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Воронежский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по вопросам о качестве и безопасности детских товаров, а также о выборе новогодних подарков. Об этом рассказали в
Специалисты готовы проконсультировать воронежцев до 21 декабря включительно. Они смогут ответить на все вопросы по теме и дать рекомендации.
Чтобы связаться с экспертами, нужно позвонить по бесплатному номеру: 8-800-700-92-84 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанскую фигуристку Трусову номинировали на премию ISU
|
cледующая новость →Воронежца осудят за продажу поддельных дипломов вузов
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.