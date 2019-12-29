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9:47, 29 декабря 2019 342
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В Солотче появятся почти 30 новых площадок для мусора

В Солотче появятся почти 30 новых площадок для мусора

В пятницу, 27 декабря, глава горадминистрации Елена Сорокина провела последний в этом году прием граждан, на котором обсудили благоустройство Солотчи. Об этом сообщил сайт мэрии.

С вопросом благоустройства к Сорокиной обратился один из заявителей, который отметил, что в Солотче, в частности у Лысой горы, много мусора.

Мэр поручила структурным подразделениям взять на контроль вывоз мусора «на регулярной основе».

В 2020 году рязанская мэрия планирует выделить средства на строительство в Солотче 26 контейнерных площадок для мусора. На данный момент там установлены 73 площадки. Вывоз отходов в районе осуществляет МП «ЖКУ-22».


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