В Солотче появятся почти 30 новых площадок для мусора

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В пятницу, 27 декабря, глава горадминистрации Елена Сорокина провела последний в этом году прием граждан, на котором обсудили благоустройство Солотчи. Об этом сообщил
С вопросом благоустройства к Сорокиной обратился один из заявителей, который отметил, что в Солотче, в частности у Лысой горы, много мусора.
Мэр поручила структурным подразделениям взять на контроль вывоз мусора «на регулярной основе».
В 2020 году рязанская мэрия планирует выделить средства на строительство в Солотче 26 контейнерных площадок для мусора. На данный момент там установлены 73 площадки. Вывоз отходов в районе осуществляет МП «ЖКУ-22».
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.