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В рязанский парк, где спилили елку, приехала полиция. Соответствующее видео выложил у себя на странице во «ВКонтакте» очевидец.
«Посадили елку, а вчера ее спилили, очень печальное зрелище. Уже вызвали полицию», — отмечает комментатор.
Напомним, ранее в соцсети
Видео Виктора Копылова
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.