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20:41, 29 декабря 2019 174
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В России выявили 1,5 миллиона машин с бракованной системой безопасности

В России выявили 1,5 миллиона машин с бракованной системой безопасности

В России эксплуатируется более 1,5 миллиона автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata, пишут «Известия».

Так, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000-2014 годов выпуска.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — говорится в сообщении.

Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора. Даже в небольшом ДТП он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель.

Известно, что из-за данного дефекта погибли как минимум 24 автомобилиста, еще 290 пострадали. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Эксперты отметили, что в РФ отзывная кампания идет уже несколько лет, но многие автовладельцы игнорируют ее, создавая угрозу для себя и своих пассажиров.


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