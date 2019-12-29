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16:00, 29 декабря 2019 492
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В понедельник в Рязанской области похолодает до -9 градусов

В понедельник в Рязанской области похолодает до -9 градусов

В понедельник, 30 декабря, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, днем -6, -1.


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2 дня назад
Спрут топливной коррупции

Спрут топливной коррупции

Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.

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