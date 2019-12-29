В понедельник в Рязанской области похолодает до -9 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 30 декабря, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, днем -6, -1.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за аварии около ТЦ «Круиз» образовалась пробка
|
cледующая новость →В рязанский парк, где спилили елку, приехала полиция
Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.