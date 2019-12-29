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14:33, 29 декабря 2019 221
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В Грузии нашли захоронение рязанского летчика-фронтовика

В Грузии нашли захоронение рязанского летчика-фронтовика

В Грузии нашли захоронение рязанского летчика-фронтовика Владимира Короткова, погибшего в 1943 году. Об этом сообщил сайт Ставропольского телевизионного канала.

Помощи в установлении судьбы фронтовика попросила жительница Иркутской области Ирина Дудкина, к которой обратился житель Греции, ранее проживавший в Грузии.

Выяснилось, что самолет летчика упал в окрестностях грузинского села Опрети Марнеульского муниципалитета, провинции Квемо-Картли. Летчик не выжил, его похоронили, а местном кладбище и установили памятник.

Родственники погибшего не приезжали на могилу. Фамилия фронтовика забылась — его называли то Макаровым, то Коротковым.

Поисковики казачьего военно-патриотического клуба «Сапсан» выяснили, что на аэродроме Сандар в Грузии в августе 1941 года функционировал 40-й запасной авиаполк, который переименовали в 1942 году в 26-й запасной истребительный авиационный полк и ввели в состав 4-й запасной авиабригады.

Среди погибших летчиков оказался Владимир Макарович Коротков. Он родился в 1924 году в селе Н.-Александровском (возможно, село имело схожее название) Верейского района Московской области. На фронт ушел по призыву Рязанского городского военного комиссариата.

Известно, что отец курсанта, Макар Коротков, жил в Рязани по адресу: улица Свободы, дом №48, квартира 7.

Фото пресс-службы комитета по делам национальностей и казачества Ставропольского края


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