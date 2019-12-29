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В аварии с внедорожником на Солотчинском шоссе пострадали двое, об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
27-летний мужчина на Chevrolet Cruze столкнулся с Nissan Terrano, за рулем которого был 54-летний рязанец. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Им оказана медицинская помощь.
Напомним, ранее
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