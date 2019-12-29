Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

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Сборная России по хоккею обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч закончился со счетом 6:0.
В составе россиян шайбы забросили Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофеев (11), Никита Ртищев (14), Никита Александров (23), Егор Соколов (34), Григорий Денисенко (37).
После матча российские хоккеисты попали на первое место в группе B.
Это крупнейшая победа над Канадой на молодежных чемпионатах мира по хоккею. До этого самым крупным был счет 5:3 был в финале чемпионата мира 2011 года.
В 1992 году сборная СНГ разгромила команду Канады со счетом 7:2. В 1989 году сборная СССР обыграла канадцев с тем же счетом. В 1974 году на неофициальном турнире крупнейшую победу советские хоккеисты одержали.
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