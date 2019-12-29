Путин разрешил вернуть курилки в российские аэропорты

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть изолированные помещения для курения в аэропорты. Документ опубликован на официальном
Курилки можно будет оборудовать в зонах, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, и в зонах для следующих транзитом.
Отмечается, что помещения должны быть устроены так, чтобы за курением табака нельзя было наблюдать из других мест.
Запрет на курение в аэропортах действовал с 2013 года. Курить разрешалось на расстоянии не менее 15 метров от здания.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.