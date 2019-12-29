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10:54, 29 декабря 2019 464
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Путин разрешил вернуть курилки в российские аэропорты 1

Путин разрешил вернуть курилки в российские аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть изолированные помещения для курения в аэропорты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Курилки можно будет оборудовать в зонах, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, и в зонах для следующих транзитом.

Отмечается, что помещения должны быть устроены так, чтобы за курением табака нельзя было наблюдать из других мест.

Запрет на курение в аэропортах действовал с 2013 года. Курить разрешалось на расстоянии не менее 15 метров от здания.


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