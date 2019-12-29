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21:35, 29 декабря 2019 102
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Закон предоставляет заемщику право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления о таком отказе.

Также отмечается, что закон обязывает кредитора предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна, но в этом случае допускается его выдача под более высокий процент.

Кроме того, в законе прописано подробное информирование заемщика о договоре страхования и о так называемом «периоде охлаждения» — в течение 14 календарных дней от страховки по потребкредиту можно отказаться. Однако, в этом случае банк может увеличить ставку до уровня, действовавшего на момент заключения договора для таких кредитов без страховки, но не выше текущих показателей.

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