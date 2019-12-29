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11:56, 29 декабря 2019 272
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане. Ее обнародовали на странице международного аэропорта Алма-Аты в Facebook.

В публикации отметили, что посадка завершилась в 07:03 (по местному времени), в 07:21 лайнер взлетел. Через минуту самолет пропал с радаров, через две объявили тревогу для всех аварийно-спасательных служб аэропорта.

В 07:35 появилась информация о том, где произошло ЧП, в 07:36 туда прибыли первые пожарные, а к 07:42 к месту съехался весь личный состав.

Всех пассажиров эвакуировали в 08:10.

Напомним, утром в пятницу, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

На борту были 98 человек. Жертвами стали 15 человек, 66 — пострадали, 53 — госпитализированы, из них девять детей.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Поисковые работы на месте происшествия завершились, найдены бортовые самописцы. В МВД Казахстана назвали основные версии крушения самолета.

Ранее появились кадры с места крушения.


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