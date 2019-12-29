RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане. Ее обнародовали на странице международного аэропорта Алма-Аты в
В публикации отметили, что посадка завершилась в 07:03 (по местному времени), в 07:21 лайнер взлетел. Через минуту самолет пропал с радаров, через две объявили тревогу для всех аварийно-спасательных служб аэропорта.
В 07:35 появилась информация о том, где произошло ЧП, в 07:36 туда прибыли первые пожарные, а к 07:42 к месту съехался весь личный состав.
Всех пассажиров эвакуировали в 08:10.
Напомним, утром в пятницу, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту,
На борту были 98 человек. Жертвами стали 15 человек, 66 — пострадали, 53 — госпитализированы, из них девять детей.
После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Поисковые работы на месте происшествия завершились, найдены бортовые самописцы. В МВД Казахстана
Ранее
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАлександра Трусова представит Россию на чемпионате Европы
|
cледующая новость →В Рязанской области ищут родственников погибшего в Великую Отечественную войну солдата
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.