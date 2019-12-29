ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники

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ФСБ объявила о задержании двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом
«Федеральной службой безопасности России 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — сообщили в спецслужбе.
Также известно, что информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.