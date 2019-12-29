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17:44, 29 декабря 2019 361
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Эксперты назвали топ-10 наиболее популярных кроссоверов в России с ценой в более пять миллионов рублей

Эксперты назвали топ-10 наиболее популярных кроссоверов в России с ценой в более пять миллионов рублей

Специалисты агентства аналитики и статистики «Автостат» подготовили рейтинг наиболее востребованных в России новых паркетников и внедорожников с усредненным ценником в более пять миллионов рублей.

В представленном рейтинге победителем оказался паркетник Toyota Land Cruiser, который за десять месяцев нынешнего года приобрели 5 тысяч 555 российских автолюбителей, а его средневзвешенный ценник запрашивает 5 миллионов 477 тысяч рублей.

На второй строчке находится BMW X5 с показателем в 4 тысячи 348 автомобилей. Его усредненная цена достигла отметки в 5 миллионов 195 тысяч рублей. А завершает представленный Топ-3 в этом сегменте японский паркетник Lexus LX, со средней ценой в 7 миллионов 95 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте рейтинга оказался BMW X6, который с января по октябрь уходящего года разошелся тиражом в 2 тысячи 754 автомобилей по цене в 5 миллионов 892 тысяч рублей и Porsche Cayenne в количестве 2 тысяч 678 экземпляров с ценником за 5 миллионов 308 тысяч рублей соответственно.

Также, в десятке наиболее востребованных новых кроссоверов SUV со средневзвешенной стоимостью в более 5 млн рублей вошли: BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover. Завершают рейтинг кроссовер Audi Q8, а также Mercedes-Benz GLE.


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