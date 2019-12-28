В воскресенье в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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В воскресенье, 29 декабря, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9. -4 градуса, днем -7. -2.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.