В Сасове открыли памятник воинам-афганцам

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 28 декабря, в Сасове открыли памятник, посвященный солдатам афганской войны 1979-1989 годов. передает ИД «
Идея создания памятника появилась в 2014 году, когда в сквере на улице Вокзальной установили мемориальную плиту.
В 2017 году его благоустроили, получив поддержку из городского и регионального бюджетов.
В 2019 году реализовали новый проект по установке памятника. Деньги на его создание собрали члены «Союза ветеранов боевых действий» Сасова, жители.
На открытие памятника приехали ветераны из Казахстана, Москвы и других регионов России, а также из соседних районов.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.