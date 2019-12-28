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13:37, 28 декабря 2019 401
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В Сасове открыли памятник воинам-афганцам

В Сасове открыли памятник воинам-афганцам

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 28 декабря, в Сасове открыли памятник, посвященный солдатам афганской войны 1979-1989 годов. передает ИД «Пресса».

Идея создания памятника появилась в 2014 году, когда в сквере на улице Вокзальной установили мемориальную плиту.

В 2017 году его благоустроили, получив поддержку из городского и регионального бюджетов.

В 2019 году реализовали новый проект по установке памятника. Деньги на его создание собрали члены «Союза ветеранов боевых действий» Сасова, жители.

На открытие памятника приехали ветераны из Казахстана, Москвы и других регионов России, а также из соседних районов.


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