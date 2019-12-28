В Рязанской области откроют восстановленную школу, где преподавал Есенин

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Восстановленную школу грамоты в Спас-Клепиках, в которой Сергей Есенин проходил педагогическую практику в 1911—1912 годы, откроют для посетителей со 2 января 2020 года, передает
Новую экспозицию разместили в трех залах. В них можно будет узнать о первых уроках, которые давал Есенин, о клепиковских базарах и ярмарках, участником которых был начинающий поэт, а также об одном из крупных промыслов города — ткачестве.
Для наполнения музейного пространства сотрудники музея-заповедника в течение нескольких лет провели большую исследовательскую работу, подбирая экспонаты, в том числе у наследников учителей, учеников и одноклассников Есенина по клепиковской школе.
В Спас-Клепиках, расположенных в 80 км от Рязани, также действует экспозиция в сохранившемся здании учительской школы — здесь Есенин обучался в 1909—1911 годы.
На первом этаже здания восстановлены кухня, квартиры учителей, представлены коллекции бытовых предметов, орудий труда, одежды местных жителей конца XIX — начала XX века. На втором этаже расположены классные комнаты и общежитие учащихся юношей.
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