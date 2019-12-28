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В Рязани нашли поддельное сливочное масло. Об этом сообщил
Специалисты взяли пробы сливочного масла производства ООО «Курскмаслопром» (Курская область) после заявления одного из крупных гипермаркетов.
При проверке выяснилось, что в продукте использовался немолочный вид сырья, который не был заявлен в составе.
Кроме того, установлено наличие консерванта (сорбиновой кислоты) и фитостеринов в жировой фазе сливочного масла.
В отношении ООО «Курскмаслопром» возбуждено дело об административном правонарушении. Производителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
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