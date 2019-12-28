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11:44, 28 декабря 2019 630
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В Рязани нашли поддельное сливочное масло 3

В Рязани нашли поддельное сливочное масло

В Рязани нашли поддельное сливочное масло. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты взяли пробы сливочного масла производства ООО «Курскмаслопром» (Курская область) после заявления одного из крупных гипермаркетов.

При проверке выяснилось, что в продукте использовался немолочный вид сырья, который не был заявлен в составе.

Кроме того, установлено наличие консерванта (сорбиновой кислоты) и фитостеринов в жировой фазе сливочного масла.

В отношении ООО «Курскмаслопром» возбуждено дело об административном правонарушении. Производителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.


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