В новогоднюю ночь перекроют центр Рязани. Схема общественного транспорта

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В новогоднюю ночь из-за проведения программы «Рязань2020» перекроют движение на площади Ленина с 22:40 до 3:00. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Движение транспорта организуют по следующей схеме:
троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
троллейбусы маршрута №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11″ до остановки „Центральный парк культуры и отдыха“ по улицам Новая, Горького, Есенина, площади Мичурина, Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении;
троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки „улица Строителей“ следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее по улице Есенина, через площадь Мичурина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту до остановки „улица Строителей“;
троллейбусы маршрута №5 (внутренний) следуют до остановки „Дом художника“ по своему маршруту, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее по своему маршруту;
движение троллейбусов маршрута №6 будет приостановлено;
троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки „Дом художника“ следуют по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, площади Мичурина, Есенина до разворотного круга на площади Театральной и обратно;
автобусы маршрутов №№7, 11, 13, 17,18 следуют со стороны площади Победы до остановки „Дом художника“ по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улице Сенная, Семинарской улице, далее по своим маршрутам;
маршрутки №№41, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки „Дом художника“ по своим маршрутам, далее по улице Сенная, Семинарская, далее по своим маршрутам;
маршрутка №41 при движении со стороны Соборной площади следуют по улице Семинарская, Сенная, далее по своему маршруту;
маршрутки №№47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по улице Семинарская, Сенная, далее по своим маршрутам.
Из-за проведения мероприятия"Карнавальная ночь» и фейерверка возле КДЦ «Октябрь» и ограничения движения транспорта по улице Новоселов от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимакова с 00:20 до 1:30 1 января движение транспорта будет организовано по измененной схеме:
автобусы маршрутов №№6, 16, 17 при движении в сторону центра города после ООТ «Городская больница №11» следуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от остановки «Касимовское шоссе» по своему маршруту;
при движении из центра города после остановки «Касимовское шоссе» следуют по Касимовскому шоссе, улице Тимакова, далее от остановки «Городская больница №11» по своему маршруту;