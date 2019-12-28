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11:28, 28 декабря 2019 320
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В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Пресс-служба МВД Казахстана назвала версии крушения самолета под Алма-Атой: техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, пишет РИА Новости.

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

«Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая», — сказал он.

Специалисты продолжают осмотр района крушения.

Напомним, утром в пятницу, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

На борту были 98 человек. Погибли 15 человек. 66 человек пострадали, 53 — госпитализированы, из них девять детей.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Поисковые работы на месте происшествия завершились, найдены бортовые самописцы.

Ранее появились кадры с места крушения.


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