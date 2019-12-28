В канун Нового года на Почтовой устроят праздник с сюрпризом

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В канун Нового года, 30 декабря, на улице Почтовой устроят праздник. Об этом сообщили на
Организаторы сообщили, что рязанцев и гостей города ждут разнообразная праздничная программа с угощениями, подарками, конкурсами и концертом.
Дети встретятся с главными персонажами Новогодней столицы 2020: Рязанским Косопузом, Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятишной и Евпатием.
Кроме того, всех гостей мероприятия ждет «предновогодний сюрприз».
Начало в 19 часов.
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