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14:08, 28 декабря 2019 402
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Рязанские полицейские получили новые машины 1

Рязанские полицейские получили новые машины

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские автоинспекторы получили новые машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поступило 45 автомобилей Skoda Octavia, которые снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также радиостанциями и видеорегистраторами.

Экипажи ДПС будут нести службу в Рязани, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения.


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