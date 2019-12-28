Рязанские полицейские получили новые машины

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанские автоинспекторы получили новые машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поступило 45 автомобилей Skoda Octavia, которые снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также радиостанциями и видеорегистраторами.
Экипажи ДПС будут нести службу в Рязани, а также в районах области, в том числе на дорогах федерального значения.
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