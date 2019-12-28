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Рязань заняла 15-е место в рейтинге «дворов без машин». Исследование провели комиссия РСПП по строительству и жилищной политики, Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и портал ЕРЗ. РФ
Отмечается, в целом по стране доля жилых комплексов, которые предлагают концепцию «двор без машин», составляет 30,3%. В Рязанской области двор, свободный от автомобилей, предлагают 22,4% ЖК.
На первом месте оказалась Москва. Такое преимущество в городе предлагает 67,5% ЖК.
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