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10:43, 28 декабря 2019 153
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Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики

Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы по выбору парфюмерии и косметики, пишет РИА Новости.

«Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила, а именно: не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы», — говорится в сообщении.

Также не стоит покупать парфюмерию и косметику, если у продавца нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отмечают в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве напомнили, что на упаковке должны содержаться сведения о назначении продукции, ингредиентах, противопоказаниях к применению, условиях применения и хранения, а также о дате изготовления и сроке годности. «Кроме того, маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать информацию о наименовании изготовителя и его местонахождении», — добавили в Роспотребнадзоре. В рекомендациях также сказано, что перед покупкой парфюмерии нужно ознакомиться с ее запахом, используя одноразовую тест-полоску. Декоративную косметику стоит протестировать, нанося на тыльную сторону ладони. Ведомство предупреждает, что наносить косметические средства на лицо, глаза и губы из общих тестеров небезопасно.

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