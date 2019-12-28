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Фото: Pixabay.com
Прокуратура выяснила, что заключенные рязанских колоний слишком мало смотрят телевизор. Из-за этого прокурор направил в исправительные учреждения два протеста,
В исправительных колониях области есть приказы о распорядках дня заключенных. Во время прокурорских проверок выяснилось, что продолжительность некоторых запланированных мероприятий ограничивала права осужденных на личное время. Кроме того, распорядок дня в колониях ограничивает время просмотра телепередач.
«Указанные ограничения, предусмотренные правовыми актами исправительных учреждений, противоречат части 3 статьи 82, части 2 статьи 94 Уголовно-исполнительного кодекса», — отметили в прокуратуре.
Протесты прокурора рассматривают.
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