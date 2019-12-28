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16:23, 28 декабря 2019 409
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На рязанской ферме скотник напал с ножом на мужчину

На рязанской ферме скотник напал с ножом на мужчину

Фото: Pixabay.com

На ферме в Александро-Невском районе скотник напал с ножом на мужчину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

45-летний гражданин Узбекистана в помещении для отдыха поссорился с соотечественником и ударил его ножом в живот. Травмы пострадавшего медики назвали тяжелыми.

Злоумышленника признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Его приговорили к двум годам колонии общего режима.


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1 день назад
Спрут топливной коррупции

Спрут топливной коррупции

Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы.

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