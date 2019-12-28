Митрополит Марк заложил первый русский православный храм в западной Венгрии

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заложил первый русский православный храм в западной Венгрии. Об этом
Владыка является правящим архиереем Венгерской епархии. В пятницу, 27 декабря, он совершил чин основания храма в городе Хевиз. Церковь построят в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник».
На закладку храма собрались мэр Хевиза Папп Габор, местные жители, православные из Будапешта и других городов, а также представители католических приходов и российские дипломаты.
Напомним, 25 декабря митрополит Марк провел
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