Миллиард в руках оператора. В 2020 году за мусорную реформу рязанцы заплатят десятизначную сумму

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 1 ноября в Рязанской области официально стартовала объявленная на федеральном уровне мусорная реформа.
Раньше за все, что происходит с отходами, начиная от сбора, вывоза и заканчивая утилизацией и ликвидацией, отвечало множество организаций с совершенно разными целями и задачами. Несколько месяцев назад в регионе определили мусорного оператора — компанию «Эко-Пронск» — на которого и повесили все эти полномочия.
Мусорный оператор должен построить экотехнопарк. Ожидается, что новый комплекс будет перерабатывать 260 000 тонн отходов в год, а в федеральный и региональный бюджеты от этой кипучей деятельности за 20 лет поступит около 700 миллионов рублей налогов.
Оператор работает по новым расценкам. За год каждый из нас заплатит за мусорную реформу чуть больше 1 100 рублей. «Эко-Пронск» же получит более миллиарда рублей. Но вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.
Читайте подробности в нашей
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Пронском районе несколько машин сбили пенсионера на глазах у его жены
Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.