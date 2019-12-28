Федеральный телеканал показал сюжет о рязанском борделе, работавшем под видом стриптиз-клуба

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Федеральный телеканал НТВ в программе «ЧП» показал сюжет о рязанском борделе.
Заведение работало под видом стриптиз-клуба по адресу: улица Некрасова, 20 корпус 1.
По словам хозяйки заведения, в клубе действовало «крейзи-меню», которое предусматривало услугу «выезд на мероприятие» стоимостью в пять тысяч рублей. Постоянные клиенты могли заказать интимные услуги по телефону, оплатив их через онлайн-банк.
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