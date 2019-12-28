Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

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Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как правильно выбирать мандарины, пишет
Эксперты считают, что при покупке прежде всего нужно обращать внимание на форму и цвет плодов. Они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен. По запаху качество фрукта определить нельзя. Показателем качества нельзя считать и листочки на мандаринах.
Кроме того, потребителям посоветовали выбирать мандарины по сорту, вкус которого больше всего нравится.
Среди самых распространенных — тенжерины, клементины, минеолы и сатсума.
Хранить фрукты можно до четырех недель при температуре от трех до восьми градусов по Цельсию.
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.